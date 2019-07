Von der Leyen soll Junckers Nachfolgerin werden

Die neue Kommissionschefin muss aber noch vom EU-Parlament bestätigt werden. Dies soll planmässig Mitte Juli geschehen. Von der Leyen wäre die erste Frau an der Spitze der Brüsseler EU-Behörde.

Am dritten Tag des EU-Gipfels zeichnete sich am Dienstag grosse Zustimmung für die Nominierung der deutschen Verteidigungsministerin als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ab.

Der belgische Premierminister Charles Michel, ein Liberaler, wird demnach EU-Ratspräsident. Als Aussenbeauftragter haben sich die Staats- und Regierungschefs laut dem Luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel auf den spanischen Sozialisten Josep Borrell geeinigt. Die konservative Französin Christine Lagarde, aktuell Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), ist für den Chefposten der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgesehen.

Auf Empfehlung Macrons und der Osteuropäer

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe von der Leyen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen, hiess es von EU-Diplomaten in Brüssel. Unterstützung kam auch aus Osteuropa. Ein Sprecher von Ungarns Regierungschef Viktor Orban schrieb auf Twitter, die vier osteuropäischen Visegrad-Staaten unterstützten von der Leyens Nominierung.

Die Gruppe aus Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei hatte in den vergangenen Tagen erbitterten Widerstand gegen Pläne geleistet, den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten, den Niederländer Frans Timmermans, zum Juncker-Nachfolger zu machen. Auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte signalisierte laut einem EU-Mitarbeiter Zustimmung zu von der Leyen.

Lagarde EZB-Chefin

Erste Frau an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main soll die konservative Französin Christine Lagarde werden. Sie leitet derzeit den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.

Ursprünglich begonnen hatte der Gipfel am Sonntagabend, die EU-Staats- und Regierungschefs konnten aber in 18-stündigen Beratungen bis Montag keinen Durchbruch erzielen. Das Treffen wurde daraufhin auf Dienstag vertagt. «Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss», sagte Merkel vor der Wiederaufnahme der Beratungen. Sie forderte dabei eine Herangehensweise «mit neuer Kreativität».

