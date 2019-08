USA entwickeln neue Raketen

Die Nato-Partner der USA haben sich geschlossen hinter deren Entscheidung gestellt. In einer Erklärung der Militärallianz heisst es, die Entscheidung werde von den Alliierten voll und ganz unterstützt. Die alleinige Verantwortung für das Ende des Vertrages trage Russland. Eine Situation, in der die Vereinigten Staaten sich vollständig an den INF-Vertrag hielten, Russland dies aber nicht tue, sei nicht haltbar.

Die Militärallianz bekräftigt in der Erklärung zudem ihre Entschlossenheit, auf ein neues russisches Marschflugkörpersystem zu reagieren. «Die Nato wird in angemessener und verantwortlicher Art und Weise auf die signifikanten Risiken antworten, die die russischen Marschflugkörper für die Sicherheit der Allianz darstellen», hiess es in der Mitteilung. Man habe ein ausgewogenes und defensives Massnahmenpaket vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten glaubwürdig und effektiv blieben.

Alle Bündnispartner würden zudem weiter entschlossen für den Erhalt einer effektiven internationalen Rüstungskontrolle eintreten. Unter der Voraussetzung eines entsprechenden russischen Verhaltens strebe man weiter ein konstruktives Verhältnis zu Russland an.

EDA bedauert Entscheid

Das EDA bedauert das Aus des Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag mitteilte. Mit dem Wegfall des INF-Vertrags fehle fortan ein wichtiges Instrument der Rüstungskontrolle, welches massgeblich zur europäischen Sicherheit beigetragen habe.