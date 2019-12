Ukraine-Gespräche: Was diesmal anders ist

Wahlen als nächster Schritt

Fakt ist jedoch: Selenski hat in einem halben Jahr mehr erreicht in der Ostukraine, als sein Vorgänger Petro Poroschenko in fünf Jahren. Und mit einem Waffenstillstand und einem Gefangenenaustausch hat er zu Hause keine roten Linien überschritten: Am Wochenende waren in Kiew Tausende auf die Strasse gegangen und warnten den Präsidenten vor einer «Kapitulation». Sie sind insbesondere gegen einen Sonderstatus für die Rebellengebiete innerhalb der Ukraine. Einer der Anführer der Proteste war Poroschenko, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt: Er hatte 2014/15 das Minsker Abkommen unterzeichnet, das die Autonomieregelung festschreibt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Foto: Stepan Franko/Keystone

Man habe kein Wunder gewirkt, sagte Macron nach dem langen Verhandlungsabend, man habe es auch gar nicht versucht. Auf dem Weg zur politischen Lösung des Konflikts ist man in Paris kaum vorangekommen. Immerhin wurde die sogenannte Steinmeier-Formel, benannt nach dem einstigen deutschen Aussenminister, im Abschlussdokument des Gipfels festgeschrieben: Als nächster Schritt sind Wahlen angesagt, dann bekommen die abtrünnigen Regionen Autonomie.

Damit steht das nächste Ziel. Doch der Weg dorthin ist noch weit: Die Ukraine will, dass bis zu den Wahlen alle Truppen abgezogen sind, das Minsker Abkommen sieht aber vor, dass die Kontrolle der Grenze zu Russland erst an Kiew übergeht, wenn die Autonomie verwirklicht ist. Darauf pochte Putin auch in Paris eisern.

Der Westen wird gefordert

Bis zum Kontrolltreffen Anfang April 2020 haben die Parteien nun Zeit zu verhandeln und das Problem Stück für Stück aufzuschnüren. Der Westen – und auch die Schweiz – wird dabei gefordert sein: Botschafterin Heidi Grau, einst Leiterin der Taskforce zum Schweizer OSZE-Vorsitz, ist zur Chefin der trilateralen Kontaktgruppe ernannt worden, die in Minsk an der konkreten Umsetzung des Friedensabkommens arbeitet. Bisher waren die politischen Gespräche blockiert, nun dürfte Bewegung in den Prozess kommen. Der Westen muss jedoch allen Parteien unmissverständlich klar machen, dass es zum eingeschlagenen Weg keine Alternative gibt.

«Wir haben viel erreicht, doch wir wollten mehr», sagte Selenski nach den stundenlangen Verhandlungen in Paris etwas resigniert. Doch mehr hätte gerade die Ukraine gar nicht schlucken können. Nach all den Jahren des Stillstands, nach mehr als 13’000 Toten kann sich die Situation jetzt nur langsam ändern, damit den Menschen genug Zeit bleibt, eine Wende auch in den Köpfen zu vollziehen. Grosse Worte über Frieden in der Ostukraine gab es schon genug. Nun sind kleine Taten gefragt.