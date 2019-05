Stichwahl in Litauen – Premier vor Rücktritt

Die beiden Bestplatzierten gehen nun am 26. Mai – parallel zur Europawahl – in ein Duell um das höchste Staatsamt in dem Ostseestaat.

Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission in Vilnius vom frühen Montagmorgen erhielt der 54-jährige Nauseda rund 31 Prozent, auf die von der konservativen Oppositionspartei nominierte Simonyte (44) entfielen gut 30 Prozent der Stimmen. Die beiden Ökonomen wurden damit ihrer Favoritenrolle aus Umfragen vor der Wahl gerecht.

Premier kündigte Rücktritt für Juli an

Auf Rang drei folgte mit rund 20 Prozent der amtierende Regierungschef Saulius Skvernelis, der sein Amt mit dem Wahlausgang verknüpfte und für Juli seinen Rücktritt ankündigte. «Dass es mir nicht gelungen ist, in die Stichwahl einzuziehen, ist eine Bewertung von mir als Politiker», sagte Skvernelis im litauischen Fernsehen.

Nauseda bewertete das Ergebnis als Bestätigung seiner im Wahlkampf versprochenen Ziele – den Aufbau eines «Wohlfahrtsstaat» und «mehr politischen Frieden». Auch Simonyte will die soziale Ungleichheit in Litauen verringern und hofft in der Stichwahl auf Unterstützung von politischen Kräften mit übereinstimmenden Ansichten.

Insgesamt hatten sich neun Kandidaten um die Nachfolge von Dalia Grybauskaite im höchsten Staatsamt in dem Ostseeanrainer beworben. Wahlberechtigt waren knapp 2,5 Millionen Menschen. Die Beteiligung lag nach Angaben der Wahlkommission bei 56,5 Prozent.