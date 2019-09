Starkes Votum für Giuseppe Conte

Unterdessen hatte nämlich der Partito Democratico seinerseits auf die Benennung eines eigenen Vizepremiers verzichtet. Di Maio fehlte nun jede Verhandlungsbasis, um selbst Vize zu bleiben. Für ihn soll nun das Verteidigungsministerium frei gemacht werden. In einem Video erklärte er der Basis, dieses ganze Gerede über seine persönlichen Ambitionen sei erfunden. Ihm sei nur wichtig gewesen, dass die Cinque Stelle in der Regierung Giuseppe Contes, der «super partes» sei, eine adäquate Vertretung stelle. Dass Conte über den Parteien schwebt, wie Di Maio behauptet, ist natürlich eine etwas sonderbare Deutung: Die Sterne hatten den Rechtsp­rofessor ja vorgeschlagen – und zwar ultimativ: Entweder mit Conte oder gar nicht, liessen sie die Sozialdemokraten schon ganz zu Beginn der Gespräche wissen.

Salvinis Komplott-Theorie

Conte selbst gefällt sich auch in dieser Rolle. Sie ermöglicht es dem neuen Liebling der Italiener, alle bei Laune zu halten. Auch Conte drehte ein Video, er wandte sich darin hauptsächlich an die User auf Rousseau. Es sei ihm bewusst, dass viele «perplex» seien ob der Entwicklungen der vergangenen Wochen. Doch sei es nun Zeit, die Zweifel abzulegen, man habe nun nämlich eine einmalige Chance, Italien zu verändern. «Legen wir unsere Träume nicht in die Schublade», sagte Conte in der zentralen Passage seiner Eigenwerbung. Der Satz brachte ihm viel Zustimmung und auch etlichen Spott ein. Manche erinnerten sich an einen anderen euphorischen Satz Contes, es ist gar nicht lange her. In den Neujahrswünschen für 2019 sagte er: «Das wird ein wunderschönes Jahr werden.» Un anno bellissimo. Damals regierte er noch mit der Lega.

Matteo Salvini hält Conte nun für eine «Marionette von Merkel und Macron», einen «Usurpator der Macht», einen «Wendehals». Im Senat, erzählt die Lega herum, seien neun Sterne bereit, bei der Vertrauensabstimmung gegen Conte zu stimmen. Und da im Senat die Mehrheitsverhältnisse äusserst knapp sind, könnte es auch dann noch eine dramatische Wendung geben. Sehr wahrscheinlich ist das Szenario nicht, aber bei dem Plot dieser Sommerserie scheint nichts nie ganz ausgeschlossen zu sein.