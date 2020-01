Organspende bleibt an Zustimmung gebunden

Laut einer ZDF-Umfrage ist die Widerspruchslösung in der Bevölkerung deutlich beliebter als im Bundestag: 61 Prozent befürworten sie, 36 Prozent lehnen sie ab. In allen Parteien ausser der AfD sind die Befürworter klar in der Mehrheit. Mit am höchsten ist die Zustimmung bei den Anhängern der Grünen – die sie im Bundestag pikanterweise nahezu geschlossen ablehnten.

Auch die Schweiz wird bald über neue Organspenderegeln entscheiden: Im März 2019 haben welsche Initianten 140'000 Stimmen für die Einführung der Widerspruchslösung eingereicht. Im September beschloss der Bundesrat, der Initiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen: die «erweiterte Widerspruchslösung». Bei ihr gilt jeder als potenzieller Organspender, der eine Spende nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat – oder dessen Angehörige von einem Widerspruch wissen. In der Praxis entspricht das dem Vorschlag, der im Bundestag eben abgelehnt wurde.

Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, glaubt nicht, dass der deutsche Entscheid den angestrebten Systemwechsel in der Schweiz belasten wird. «Ich habe die Ablehnung schon fast erwartet», sagte er auf Anfrage. Deutschland sei sehr restriktiv, was medizinische Regeln zum Lebensende angehe. Das zeige sich beispielsweise auch am Umgang mit der Sterbehilfe. «In der Schweiz ist die Einstellung liberaler.» Immer bleibt zuversichtlich, dass die Widerspruchslösung am Ende klare Mehrheiten finden wird.

In der Schweiz ist laut Umfragen die Zustimmung zum Systemwechsel noch grösser als in Deutschland: Im vergangenen Herbst befürworteten 76 Prozent die erweiterte Widerspruchslösung. In Deutschland wie in der Schweiz sagen mehr als 80 Prozent der Menschen, dass sie bereit wären, im Todesfall ihre Organe zu spenden. Nimmt man vergleichbare Spendertypen an, lagen die Quoten in der Schweiz und in Deutschland 2019 bei tiefen 11 beziehungsweise 10 Spendern pro 1 Million Einwohner. In Italien, Frankreich oder Österreich hingegen bei 25 bis 30. (de.)