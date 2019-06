Sie hat gegen den Apple-Chef gewonnen

Margrethe Vestager ist so, wie die EU gerne wäre. Mutig, selbstbewusst, hart in der Sache. In ihren knapp fünf Jahren in Brüssel hat sie etwas geschafft, was man von den wenigsten ihrer Kollegen behaupten kann: Sie fällt auf, auch ausserhalb Europas. Donald Trump etwa beschimpfte sie als «Tax Lady, die die Vereinigten Staaten wirklich hasst». Sie sagt dazu: «Jeder kann in Europa Geschäfte machen, aber man muss sich an die Regeln halten.»