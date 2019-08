Salvinis «Dummheit des Jahrhunderts»

Bis wenige Stunden vor dem Ende der zweiten Sondierungsrunde war noch immer nicht klar, ob es Cinque Stelle und Sozialdemokraten schaffen würden, sich auf ein Bündnis zu einigen. Dann trat Nicola Zingaretti, der Sekretär des Partito Democratico, vor die Presse und formulierte einige salbungsvolle Sätze. Seine Partei, sagte er, sei bereit, Giuseppe Conte als Regierungschef einer neuen Koalition mit den Fünf Sternen zu unterstützen. Dafür wolle man nun ein Programm der «Wende» ausarbeiten.

Drei Stunden später, es war schon Abend, zeigte sich dann Luigi Di Maio, der «Capo politico» der Fünf Sterne, der während der Verhandlungen jeden Tag seine Forderungen etwas mehr in die Höhe getrieben hatte. Und auch Di Maio fand, das Land habe «einen mutigen Mann» wie Conte verdient. Seine Partei sei «postideologisch», es gehe ihr nur um Lösungen, und darum sei diese Koalition mit den Sozialdemokraten keine Kapriole.

Di Maio versucht so, seine politische Bilanz von jener von Matteo Salvini von der Lega zu trennen, dem anderen Vizepremier des nun endenden Populistenkabinetts. Für sich selbst habe er keine Posten gesucht, im Gegenteil, er habe verzichtet. Die Lega habe ihm nämlich in den vergangenen Tagen den Posten des Premiers angeboten, so er den Draht trotz des Bruchs wieder aufnehmen würde - eine Offenbarung mit viel politischer Brisanz. Nun heisst es, Di Maio könnte in der neuen Regierung Verteidigungsminister werden. Ob er auch den Posten des Vizepremiers behält, ist offen.

Eine Hürde bleibt stehen, selbst wenn die neue Allianz sich in allem verständigen sollte, inhaltlich und personell: die interne Debatte bei den Cinque Stelle. Di Maio stellte in Aussicht, dass die Partei ihre eingeschriebenen Mitglieder bindend befragen werde, ob sie einverstanden seien mit der Koalition - und zwar auf der eigenen Plattform "Rousseau". Die wird von der privaten Internetfirma Casaleggio Associati betrieben, was immer auch für Spekulationen über ihre Glaubwürdigkeit befeuert. Die Sozialdemokraten halten das Vorgehen deshalb für eine "institutionelle Unhöflichkeit", möglicherweise gar für verfassungswidrig.

Es regiert, wer die Mehrheit hat

Verfassungswidrig? Wenn in Rom Regierungskrise ist, was über die vergangenen sieben Jahrzehnte oft vorkam, treten im Fernsehen jeweils Verfassungsrechtler auf; sie sollen etwas Ordnung in die ganze Konfusion bringen. Das gelingt ihnen nicht immer. Doch wenigstens erkennt man sie, ohne dass die Sender unten am Bildschirmrand ihr Fachgebiet einblenden: Sie brüllen nämlich nicht. Besonders zentral waren in dieser Krise Erklärungen zu den Passagen im Grundgesetz, die die Kompetenzen des Staatspräsidenten einkreisen, und jenen, die das Grundsetting der Republik festlegen. Italien ist eine parlamentarische Demokratie. Wer im Parlament die Mehrheit hat, regiert das Land.