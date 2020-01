Salvini droht Niederlage bei Regionalwahl

In den am Sonntagabend veröffentlichten Befragungen von Wählern beim Verlassen der Wahllokale lag die sozialdemokratische PD bei 52 Prozent, während die Lega nur auf 48 Prozent kam. Der frühere Innenminister Matteo Salvini hatte darauf gesetzt, im Falle eines Wahlsiegs in der Emilia-Romagna die Regierung in Rom zu Fall bringen und Neuwahlen durchsetzen zu können.