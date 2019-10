«Queen's Speech» zum Start in den Brexit-Showdown

Die Erklärung ist vollgepackt mit Zugeständnissen an alle Seiten. Seine Regierung wolle mit allen Parteien in Irland zusammenarbeiten, schreibt Johnson. Es folgt eine lange Liste von Gesetzesänderungen, die alle Bereiche betreffen. Die Aussenwirtschaft solle gestärkt werden und aufblühen in einem Geist des Gegenseitigen Respekts.

Die Regierung wolle die Bedürfnisse der Einwohner ernst nehmen. So wolle sie etwa mit einer konsequenten Verbrechensbekämpfung das Vertrauen der Bürger in die in Strafverfolgunsbehörden wiederherstellen.

«Meine Regierung will die Gesundheitsversorgung reformieren», liest die Königin weiter. Pensionskassen sollen ebenso gestärkt werden wie die nationale Verkehrsinfrastruktur. So kündigt Johnson eine Eisenbahnreform an.

«Zum ersten Mal grüne Gesetze»

Auch die Polizei wolle die Regierung stärken. Und Millionen Briten sollen schnelle Internetverbindungen erhalten.

Auch beim Scheiderecht will Johnson Hand anlegen. So sollten die negativen Auswirkungen von Scheidungen gemindert werden. Konkrete Massnahmen werden nicht genannt.

Entscheidungen, die Menschen lokal betreffen würden, sollen unter seiner Regierung auch lokal gefällt werden, zitiert die Queen den Premier.

«Meine Regierung verpflichtet sich zu einem umfangreichen Um...» hier strauchelt die Queen kurz, Umweltschutz. Johnsons grüne Pläne lassen aufhorchen: Zum ersten Mal würden grüne Gesetze erlassen – dies im Sinn zukünftiger Generationen.

So sollen Gewässer renaturiert werden, Tiere und Pflanzen neu erblühen.

Während der Verlesung hört Johnson hört der Queen sichtlich aufmerksam. Dazu lächelt er stets ein wenig.

Der Rede werden sich nun eine mehrtägige Debatte und Abstimmungen über die Rede anschliessen. Da die Brexit-Verhandlungen mit der EU derzeit noch laufen, dürften wenige neue Details in der Regierungserklärung stehen.

«Queen's Speech als blosse Wahlkampf-Massnahme»

Die von der Königin verlesene Regierungserklärung leitet für gewöhnlich nur eine neue Legislaturperiode ein. Ungewöhnlich ist, dass hinter dieser Regierungserklärung eine Regierung steht, die nicht aus einer Unterhauswahl hervorging, die über keine Mehrheit verfügt und die bisher jede Abstimmung verloren hat.

Da Regierungschef Boris Johnson sich aus dieser Zwangslage schnellstmöglich durch Neuwahlen befreien will, ist ihm von der Opposition vorgeworfen worden, die «Queen's Speech» als blosse Wahlkampf-Massnahme zu missbrauchen – als Proklamation seines persönlichen Wahlprogramms.

Gespannte Blicke nach Brüssel

Dort steht offenbar, wie es die «Sunday Times» formulierte, alles «aufs Messers Schneide». Ob es die nächsten Tage noch zu einem Austritts-Abkommen für London kommt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie weit Premier Johnson von seinen ursprünglichen Vorstellungen abzurücken bereit ist, die bei der EU auf Ablehnung gestossen sind.

Den Briten steht eine historische Woche bevor Von der «Queen's Speech» bis zum «Super Saturday»: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur britischen Schicksalswoche.

Finanzminister will Nach-Brexit-Etat schon nach einer Woche vorlegen

Der britische Finanzminister Sajid Javid will am 6. November seinen ersten Haushalt nach dem Brexit vorlegen. Das wäre nur eine Woche nach dem für den 31. Oktober geplanten Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Er werde der Regierung einen Plan darlegen, durch den die Wirtschaft für die Zukunft aufgestellt und der Startschuss für die «Infrastruktur-Revolution» gegeben werden sollten, erklärte Javid am Montag.

Sollte es zu einem Austritt ohne eine Vereinbarung mit der EU kommen, werde die Regierung rasch handeln und die heimische Wirtschaft, Unternehmen und privaten Haushalte unterstützen, teilte der Finanzminister mit.

Johnson will unbedingt, dass sein Land die EU am 31. Oktober verlässt – notfalls auch ohne ein Abkommen. In den kommenden Tagen laufen die Brexit-Verhandlungen auf Hochtouren, um doch noch einen geregelten Brexit hinzubekommen. Laut «Sunday Times» sind im Lauf des Montags Beratungen zwischen Johnson, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker geplant.

Die Details einer Scheidungsvereinbarung sollen auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel vereinbart werden, bevor dann am kommenden Samstag das britische Parlament darüber abstimmt.