Putins Macht

Mehrfach hat sich Wladimir Putin in letzter Zeit gegen die Aussage verwahrt, die Sowjetunion habe durch ihr Abkommen mit Hitler-Deutschland den Beginn des Zweiten Weltkriegs begünstigt. Zuletzt schimpfte der russische Präsident vor Generälen kurz vor Weihnachten in Moskau über den damaligen polnischen Botschafter in Berlin. Dieses «antisemitische Schwein» habe mit Hitler kooperiert. Polen trage eine Mitschuld am Ausbruch des Krieges. Polen hat diese Aussagen scharf kritisiert. Immerhin teilten Deutschland und die Sowjetunion das Territorium des Landes in einem Geheimzusatz zum Stalin-Hitler-Pakt unter sich auf.