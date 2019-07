Polizei nimmt Dutzende Demonstranten in Moskau fest

Dies berichtete ein AFP-Reporter aus der russischen Hauptstadt. Zuvor hatte die Polizei bereits die Wahlkampfbüros mehrerer Verbündeter von Oppositionsführer Alexej Nawalny durchsucht.

Zahlreiche Oppositionskandidaten waren kürzlich wegen angeblicher formaler Mängel von den Kommunalwahlen in Moskau ausgeschlossen worden. Dagegen protestierten am Sonntag vergangener Woche mehr als 20'000 Menschen in der russischen Hauptstadt – es war die grösste Demonstration seit Jahren.

Die nächste Protestaktion begann am Samstag (13.00 Uhr MESZ) vor dem Moskauer Rathaus. Die Behörden hatten die Demonstration nicht genehmigt. Im Online-Netzwerk Facebook bekundeten trotzdem fast 11'000 Menschen Interesse an einer Teilnahme. Bereits im Vorfeld hatten die Behörden ihr Vorgehen gegen die Opposition verstärkt. Der Kreml-Kritiker Nawalny wurde am Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hat.

Polizei durchsucht Wahlkampfbüros

Mehrere Verbündete von Nawalny berichteten am Freitagabend von Durchsuchungen ihrer Wahlkampfbüros. Dies sei «dreister und unrechtmässiger Druck auf die Opposition inmitten des Wahlkampfs», schrieb der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, der bei dem Urnengang im September nicht antreten darf, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der Politiker Konstantin Jankauskas sagte, Polizisten und Ermittler hätten versucht, die Wohnung seiner Eltern zu durchsuchen. Nawalnys Mitstreiter Iwan Schdanow veröffentlichte auf Twitter das Foto eines Polizeibusses und erklärte, Ermittler seien gekommen, um Büros des Fonds für Korruptionsbekämpfung zu durchsuchen.

Unabhängige Kandidaten forderten die Russen auf, trotzdem weiter für freie und faire Wahlen zu kämpfen. «Wir reden nicht mehr über unsere Mandate», sagte der Oppositionspolitiker Dmitri Gudkow. «Wenn wir jetzt verlieren, wird es Wahlen als politisches Instrument nicht mehr geben und der Unterdrückungsapparat wird das Land ins Jahr 1937 zurückwerfen», fügte er mit Blick auf den Höhepunkt der Stalin-Diktatur hinzu.