«Open Arms» darf in Spanien anlanden

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat angesichts der Notlage an Bord und der «unbegreiflichen» Blockadehaltung Italiens angeboten, dass das Flüchtlings-Rettungsschiff «Open Arms» mit mehr als hundert Migranten an Bord im Hafen von Algeciras in Südspanien anlegen dürfe, teilte die Regierung in Madrid am Sonntag mit.