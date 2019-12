ÖVP und die Grünen stehen kurz vor der Einigung

«Die Ziellinie ist noch nicht überschritten, aber die grossen Steine auf dem Weg zu einer gemeinsamen Regierung sind von beiden Seiten aus dem Weg geräumt worden», teilten Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler am Sonntag laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Zwar blieben noch «einzelne wichtige Fragen» offen, jedoch seien bereits viele «scheinbar unüberbrückbare Hürden» überwunden worden, erklärte Kogler. Eine Einigung bis Mitte kommender Woche sei möglich. Weder Kurz noch Kogler machten Angaben darüber, welche Punkte geklärt seien und welche noch offen blieben.

Falls die Gespräche über eine Regierungsbildung rechtzeitig zu einem erfolgreichen Ende kommen sollten, werde seine Partei auf einem Parteitag am kommenden Samstag über eine mögliche Regierungsbeteiligung entscheiden, erklärte Kogler.

Das Gremium mit fast 300 Delegierten muss einen Koalitionsvertrag absegnen. Schon wenige Tage später - im Gespräch ist immer wieder der 7. Januar - könnten dann in Österreich erstmals Grünen-Politiker zu Bundesministern vereidigt werden.

Signal-Charakter für Deutschland

Drei Monate nach der Nationalratswahl scheinen also alle Weichen für eine Koalition von Konservativen und Grünen gestellt, der nicht zuletzt für Deutschland auch Signal-Charakter zugetraut wird.

Dabei sind die inhaltlichen Hürden gross. Kurz will keine neuen Steuern, den Anti-Migrationskurs fortsetzen, wirtschaftsnah regieren. Lässt sich das mit den grünen Versprechen für mehr Klimaschutz und Transparenz sowie weniger Kinderarmut verbinden? «Eine Liebesheirat wird es nicht», meint Politikberater Thomas Hofer. «ÖVP und Grüne bemühen sich um eine gemeinsame Erzählung, aber in der DNA gibt es massive Widersprüche.»

Die aktuellen Umfragen jedenfalls dürften die Parteichefs in ihrem Werben um eine Koalition bestärken. ÖVP und Grüne legten in der «Sonntagsfrage» zuletzt zu und könnten ihre Ergebnisse vom Wahltag Ende September voraussichtlich leicht verbessern, die Kurz-Partei sogar die 40-Prozent-Hürde überspringen. Ein Bündnis von ÖVP und Grünen ist mit einer Zustimmung von 28 Prozent die derzeit beliebteste Koalitionsoption in der Alpenrepublik.

Politisch turbulentes Jahr

Der Siegeszug der beiden Parteien steht am Ende eines politischen Ausnahmejahrs in der Alpenrepublik. Im Mai war das weitgehend reibungslose Bündnis von ÖVP und rechter FPÖ an der sogenannten Ibiza-Affäre des damaligen FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache zerbrochen. Strache wirkte in einem Video anfällig für Korruption.