Nun bestätigen sich ihre Vermutungen

Schembri und Mizzi waren zentrale Figuren im maltesischen Machtgefüge. Schembri hatte sein Büro in der Auberge de Castille, dem Amtssitz des Premiers, gleich neben dem jenigen von Muscat; auch zu Mizzis Büro war es nicht weit. Seit den Panama-Papers-Enthüllungen ignorierten sie Rücktrittsforderungen. Dreieinhalb Jahre später räumen sie nun ihre Posten.

Für Muscat ist das ein harter, vielleicht schon entscheidender Schlag. «Ich werde in den kommenden Stunden und Wochen weitere Entscheidungen fällen, die nötig sind für das Wohl dieses Landes und dessen Stabilität», sagte er nach Schembris Rücktritt. In den vergangenen zwei Wochen zeigte sich Muscat alle paar Stunden in der Öffentlichkeit. Die Botschaft an die Malteser war: «Schaut, ich kämpfe für die ganze Wahrheit in diesem Mordfall.» Es sollte wohl so wirken, als sei er der wahre Untersuchungsrichter der Insel.Muscat war lange beliebt im Volk, trotz der Zweifel am Leumund des innersten Zirkels um ihn herum und auch an seiner eigenen Familie. Das zeigte sich noch bei den vorgezogenen Neuwahlen im Juni 2017. Labour gewann mit 55 Prozent der Stimmen. Man hielt Muscat zugute, dass er dem Land eine lange Phase des wirtschaftlichen Wachstums beschert hat. In den Augen seiner Anhänger waren die Kritiker nur Nestbeschmutzer.

«Mafia, Mafia»

Doch nun scheint die Stimmung im Volk umzuschlagen. In den vergangenen Wochen gab es in der Hauptstadt Valletta eine ­Reihe von Demonstrationen. Protestierende brachten ein Banner mit der Aufschrift «Nein zur Korruption» am Büro des Premiers an. Am Montagabend trommelten Hunderte Menschen trotz Regen auf Metalltöpfe vor Maltas Parlament und riefen «Gerechtigkeit», «Mafia, Mafia» und «Schämt euch». Sie verlangten Rücktritte – so wie sie die oppositionelle konservative Nationalist Party fordert.

Mit seinen vielen Statements trug Muscat zur allgemeinen Verwirrung sogar noch bei. Beiden verhafteten Männern, dem Unternehmer Fenech und dem Mittelsmann, bot er eine präsidiale Amnestie an für Informationen, die dazu dienten, die Schuldigen zu fassen und zu verurteilen. Im Fall des Mittelsmannes war das besonders umstritten, weil ihm die Justiz weitere Straftaten vorwirft, die nichts mit dem Fall Daphne zu tun haben.

Mal sagte Muscat, er erhalte die Begnadigung, mal zog er das Bekenntnis wieder zurück. Nun sieht es so aus, als werde der Mittelsmann wirklich begnadigt. Laut der «Times of Malta» besitzt er offenbar einige brisante Tonbandaufnahmen, welche die schummrigen Konturen des Mordes schärfen und die Hintermänner offenbaren könnten. Der Epilog dieses Dramas steht also kurz bevor. Muscat hatte sich am späten Montagabend mit Schembri getroffen, nachdem er sich davor das Vertrauen seiner Parlamentarier eingeholt hatte. Das fiel angeblich einhellig aus. Daraufhin überstürzten sich die Ereignisse.