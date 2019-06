Möwen entlarven das Mutterschiff

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp — Frontex (@Frontex) 22. Juni 2019

Die 81 Migranten aus Afrika und Asien waren also während der Überfahrt im Bauch des grösseren Schiffs versteckt, im Maschinenraum unter Deck. Die europäische Grenzpolizei Frontex filmte die beiden Boote mit einer Drohne aus grosser Höhe, schon kurz nachdem es in Libyen abgelegt hatte. Suspekt schien ihr nicht nur der leere Anhänger, sondern eben auch dies: Es kreisten keine Möwen über dem Fischerboot, wie das sonst immer der Fall ist. Die Vögel riechen Fische und Netze, der Geruch zieht sie an wie ein Versprechen. Dieses Fischerboot aber roch nicht nach Fischen.

Sea Watch 3 wartet noch

Sechzig Seemeilen vor Lampedusa stoppte das Boot. Die Migranten, von denen jeder 30'00 bis 40'00 Euro bezahlt haben soll, erhielten Rettungswesten und bestiegen den kleinen, weissen Aussenborder: billige Fertigung, schwacher Motor. Als das «Mutterschiff» umkehrte, setzte ihm ein Schnellboot der Guardia di Finanza nach. Sieben Schlepper, ein Libyer und sechs Ägypter, wurden verhaftet. Ihnen droht nun eine Anklage wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung. Die italienische Polizei fand Handys und Dokumente an Bord, die nun helfen könnten, die Bande zu überführen. Das Mutterboot wurde beschlagnahmt.

Die Migranten gingen bald darauf schon an Land. Wahrscheinlich passierten sie bei der Einfahrt in den Hafen von Lampedusa die Sea Watch 3, das Schiff der gleichnamigen deutschen Hilfsorganisation. Die harrt mit 43 Migranten schon mehr als eine Woche dort, weil Italiens Regierung ihr unter Androhung hoher Geldstrafen verbietet, italienische Gewässer zu befahren und in Lampedusa anzulegen. Alle Appelle brachten nichts, es waren auch zwei der Vereinten Nationen dabei. Matteo Salvini, der Innenminister von der rechten Lega, will die Sea Watch zum Sinnbild seiner Abschottungspolitik machen. Er nennt die Helfer «Piraten» und «Verbrecher».

Gerade diese Tage zeigen jedoch, dass die harte Haltung gegen NGOs vor allem symbolisch ist. Italiens linke Opposition spricht von «Propaganda». Zu beobachten gibt es nämlich nicht nur die neue Methode der Schlepper mit «Mutterschiffen», sondern auch Überfahrten mit sogenannten «barche fantasma», mit Geisterbooten also, die nicht auf dem Radar erscheinen.