Moderate und proeuropäische Tories treten ab

Vielleicht wollte sich Johnson ja auch nur dafür rächen, dass Rudd während der Brexit-Kampagne von 2016 einmal gesagt hatte, Boris sei «nicht der Mann, von dem man sich an einem geselligen Abend gern nach Hause fahren lassen würde». Auch bei anderen Parteien verabschieden sich bekannte Namen. Bei den Liberaldemokraten zieht deren früherer Vorsitzender Sir Vince Cable einen Schlussstrich, und bei Labour gehen Leute wie der einstmalige Jeremy-Corbyn-Herausforderer Owen Smith.

Louise Ellman gibt auf, nachdem sie vor kurzem regelrecht aus der Partei geekelt worden ist: Die Labour-Veteranin jüdischer Herkunft beschuldigt Corbyn, dem Antisemitismus in der Partei Tür und Tor geöffnet zu haben.

Einstehen fürs Parlament

Last but not least verabschiedet sich Westminster von seinem Speaker, vom Sprecher des Unterhauses. Der vormalige Tory John Bercow hatte das Amt vor zehn Jahren übernommen. Bercow, der in seinen Studententagen noch ziemlich rechtslastigen Ideen anhing, hatte sich im Laufe seines Lebens zunehmend für sozialliberale Werte erwärmt – und war zuletzt mehr von den Oppositionsparteien als von seinen alten Parteifreunden im Amt gehalten worden.

Mit einer gewissen Modernisierung der Parlamentsprozeduren hatte Bercow schon in der ersten Hälfte seiner Amtszeit von sich reden gemacht. Aber zu echter Berühmtheit kam er während der Brexit-Krise, als die Volksvertretung sich von der Exekutive hart bedrängt fand in der Frage, wem in Grossbritannien die Souveränität zufiele.

Millionen Zuschauer weltweit haben dies kurios-antiquierte britische Schauspiel in den letzten drei Jahren verfolgt. Bercows trotziges Einstehen fürs Parlament und seine heiseren «Order, order»-Rufe sind zu seinem Erkennungszeichen geworden. Seine Gegner, vor allem unter den Brexiteers, sind heilfroh, dass er nun geht. Seine bittersten Widersacher in der Regierung wollen ihm den Adelstitel, der einem scheidenden Speaker normalerweise zuerkannt wird, am liebsten vorenthalten.