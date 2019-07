Merkel wird heute 65 – und das erste Mal ist ihr Alter ein Thema

«Alles hat seine gute Seite»

Vor zwei Jahren, auf einem Demografiekongress in Berlin, sprach die Kanzlerin in einer Weise darüber, alt zu werden, die sehr an den Umgang mit ihrer Gesundheit heute erinnert. «Man sollte sich dazu bekennen, so wie man sich dazu bekennt, jung zu sein, weil das Alter in seiner ganz anderen Ausprägung als vor 100 Jahren sein Gesicht ja nur zeigen kann, wenn es auch Menschen gibt, die zugeben, dass sie alt sind», sagte sie damals, nachzulesen in Andreas Rinkes Merkel-Lexikon. Älterwerden müsse man akzeptieren, so die Kanzlerin. «Wenn man immer erst kurz vorm Sterben ‹alt› ist, dann bekommt das Alter auch kein Gesicht. Und dieses Gesicht des tatkräftigen Älteren gehört einfach dazu.»

In einem bei ihr sehr seltenen Exkurs ins Persönliche fuhr sie damals in scherzhaftem Tonfall fort: «Ich erlebe es auch selbst: Wenn ich sage ‹Ich bin ja jetzt schon alt›, dann heisst es: ‹Nein, nein, nein, keine Sorge; Sie sehen noch ganz jung aus.›» Man versuche das ja auch jeden Tag, so Merkel. Nun hat sie zuletzt wegen ihrer Gesundheit quasi das Gegenteil erlebt. Vielleicht meinte sie genau das, als sie jüngst beim Sinnieren über ihren 65. Geburtstag sagte, man werde eben auch erfahrener. «Alles hat seine gute Seite.»