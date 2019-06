«Menschen, die buchstäblich aus dem Wald kommen»

Liberale Publizisten in Belgrad, die freilich kein grosses Publikum erreichen, bezeichneten die Aussagen der Regierungschefin als Frechheit. Brnabic blicke auf die Kosovo-Albaner herab und betrachte sie als Gesindel ausserhalb der Zivilisation. Die Politologin Isidora Stakic beklagte sich in einem scharfen Kommentar, dass in Serbien wieder die antialbanischen Stereotype und Vorurteile salonfähig würden. Sie zitierte den serbischen Arzt und Staatsmann Vladan Djordjevic, der schon im 19. Jahrhundert behauptet hatte, nur unter den Albanern gebe es «geschwänzte Menschen».

Der Historiker Vaso Cubrilovic schrieb Ende der 1930er-Jahre mindestens zwei Denkschriften zur Vertreibung der Albaner aus Kosovo: Diese «grobschlächtige, widerstandsfähige und gebärfreudige Rasse» müsse in die Türkei verschwinden. Und vor ein paar Jahren forderte der grossserbische Schriftsteller Dobrica Cosic die ethnische Teilung Kosovos, weil die dortigen Albaner «anthropologische Besonderheiten» aufweisen würden. Das serbische Volk, so Cosic, sei «das demokratischste, zivilisatorischste und gebildetste balkanische Volk», deshalb könne er mit dem tribalen und barbarischen Volk der Albaner nicht leben.

Noch heute bezeichnen serbische Minister und Belgrader Krawallblätter die Albaner als «siptari», ein Schimpfwort wie «Nigger» für die Schwarzen in den USA. In diesem Wald voller Vorurteile hat sich offenbar auch Ministerpräsidentin Ana Brnabic verirrt.

«Normalisierung des Rassismus»

Solange sich die Politiker von diesem rassistischen Diskurs nicht verabschiedeten, werde es keine Normalisierung der Beziehungen zwischen Serben und Kosovo-Albanern geben, sondern leider nur eine «Normalisierung des Rassismus», meint die junge Wissenschaftlerin Isidora Stakic. Die Geschichte wird auf beiden Seiten zu politischen Zwecken instrumentalisiert, in Schulbüchern für serbische und kosovo-albanische Kinder tobt der Krieg weiter, die Medien schüren Vorurteile.

Ana Brnabic, deren Partnerin kürzlich einen Sohn zur Welt brachte, sagt in Interviews, sie wolle lieber eine Technokratin sein, die sich um Digitalisierung und Daten-Highways des Landes kümmere. Aber manchmal lässt sie die Maske fallen. Im vergangenen Herbst provozierte sie die bosnischen Muslime mit der Aussage, das Massaker in Srebrenica sei kein Völkermord gewesen. Und nun waren die «Waldmenschen» in Kosovo an der Reihe.