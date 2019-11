Polizei nimmt in Berlin mutmasslichen Terroristen fest

In Berlin ist ein Syrer festgenommen worden, der einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, sich seit Januar 2019 Bauteile und Chemikalien für den Bau einer Sprengvorrichtung besorgt zu haben. Das teilte die Behörde in Karlsruhe am Dienstag mit.