Krisentreffen der Regierung in Österreich nach Enthüllungsvideo

Kurz vor der EU-Wahl ist Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wegen Korruptionsvorwürfen schwer unter Druck geraten. Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen ÖVP eine Koalition mit der FPÖ bildet, berief am Freitagabend eine Krisensitzung ein. Wie aus Regierungskreisen verlautete, will sich Kurz am Samstag zu der Sache äussern.