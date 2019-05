Krise in Österreich: Stürzt gleich auch noch der Kanzler?

Am Montagmorgen schon sind Hofer und Kickl gemeinsam vor die Kameras getreten – es ist für sie bereits der Auftakt zum Wahlkampf. Mit vereinten Kräften wollen die beiden nun retten, was zu retten ist nach dem Tiefschlag, den die Partei durch Straches Ibiza-Video erlitten hat. Mit Sentimentalitäten dem alten Chef gegenüber halten sich beide erst gar nicht auf. Unisono verurteilen sie Straches Vorgehen als «unentschuldbar» – und Hofer kündigt Wiedergutmachung an, um das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen.

Absolute Sauberkeit, jetzt aber wirklich

Konkret: Um zu klären, ob illegal Spenden an die FPÖ geflossen sind, sollen die Finanzen der Partei «von unabhängigen Wirtschaftsprüfern» in Augenschein genommen werden. Zudem soll in dem von Hofer geführten Infrastrukturministerium überprüft werden, ob alle Staatsaufträge korrekt vergeben wurden. Die FPÖ verspricht also ihren Wählern das, was sie schon immer versprochen hat: absolute Sauberkeit. Nun aber wirklich.

Zur Neuaufstellung der Partei nach Strache gehört auch eine klare Rollenverteilung: Hofer und Kickl, das sind der Höfliche und der Harte. Mit Blick nach vorn säuselt Hofer deshalb, dass es mit ihm ganz bestimmt «keinen Schmutzkübel-Wahlkampf» geben werde. Und Kickl leert dann gleich mal über dem bisherigen Regierungspartner ÖVP einen solchen Kübel aus, weil dort die Sprengung der Koalition in «kalter und nüchterner Machtbesoffenheit» in die Wege geleitet worden sei. Seine Lesart des Geschehens ist, dass die ÖVP den Freiheitlichen das Innenministerium entwinden möchte – «koste es, was es wolle» –, weil er dort so erfolgreiche Arbeit leiste. Vor allem, wenn es darum gehe, «Ordnung zu schaffen im Asyl- und Zuwanderungsbereich».

Stimme der Vernunft im Wiener Wahnsinn

Wahlkampf eben, und auch Kurz lässt sich seit dem Wochenende keine Gelegenheit mehr entgehen, Werbung zu machen mit den Erfolgen einer Regierung, die gerade krachend gescheitert ist. Inhaltlich wolle er den in der Koalition mit der FPÖ eingeschlagenen Kurs weiter verfolgen, bekundet er, «aber ohne Korruption und Skandale». So schnell ändern sich die Zeiten: Anderthalb Jahre lang war Sebastian Kurz zuvor nicht müde geworden, die perfekte Harmonie zwischen den beiden Koalitionspartnern zu preisen. Nun nennt er die FPÖ einfach einen «Hemmschuh, den wir hier die ganze Zeit erleben mussten».

Am Zug ist jetzt der Bundespräsident, zu dem auf der Suche nach Klarheit den ganzen Tag schon die Vertreter der Parteien einer nach dem anderen in die Hofburg gepilgert waren. Kurz ist gekommen, Hofer ist gefolgt, und auch die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren Termin. In den nächsten Tagen soll der Reigen fortgeführt werden, in Gesprächen fast im Stundentakt will der Präsident nun ausloten, wie es weitergeht in Österreich. Alexander Van der Bellen ist nun also wieder in seiner besten Rolle zu sehen: als Stimme der Vernunft im Wiener Wahnsinn.