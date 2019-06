Klimaneutrale EU bis 2050 – keine Einigung an Gipfel

Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf dem EU-Gipfel einem Entwurf zufolge vorerst nicht auf die CO2-Neutralität bis 2050 geeinigt. Bei dem Punkt gebe es nicht die erforderliche Einstimmigkeit, hiess es in dem Entwurf für die Abschlusserklärung am Donnerstag in Brüssel.