Keiner schaut hin

Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen, brutaler Einsatz von Handschellen sowie Polizeihunde, die auf Flüchtlinge gehetzt werden: Diese Meldungen finden sich in internen Dokumenten von Europas Grenzschutzagentur Frontex, über die internationale Medien berichten. Es geht um Verstösse von Polizisten in Ungarn, Bulgarien und Griechenland, die folgenlos blieben. Das hat Gründe: Noch 2017 gab Frontex mehr Geld für Briefporto aus als für das Büro der Grundrechts-Beauftragten, welche die Wahrung der Menschenrechte prüft. Zudem schieben sich Frontex und die Regierungen stets gegenseitig die Schuld zu – wissend, dass keine bessere Lösung zum Schutz der Aussengrenzen in Sicht ist und die Aufregung schnell wieder abebbt.