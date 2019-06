Jetzt wollen sie alle plötzlich Boris

In Birmingham, wenige Stunden später, bemüht sich der Moderator, Johnson dazu einen Kommentar abzuringen. Etwa tausend Parteimitglieder sitzen im Saal, sie wollen ihren Star feiern, der die Partei retten und für sie Wahlen gewinnen soll, aber der Moderator hakt mehrmals nach: Was da los gewesen sei? Johnson tut, was er besonders gut kann: drumrumreden, witzeln, ablenken, aber nicht antworten. Das Publikum buht den Moderator aus, nicht Johnson. Er soll ihren Mann in Ruhe lassen. Punktsieg Johnson.

Johnsons Konkurrent Jeremy Hunt gilt als langweilig und seriös. Foto: Reuters

Es ist ein historischer Einschnitt, vor dem das Land mit dem Rücktritt der Zufallspremierministerin Theresa May steht. Ihr war das Amt 2016 in die Hände gefallen, und sie konnte es nicht ausfüllen, so sehr sie es auch versuchte. Vor knapp drei Wochen gab sie auf. Nun, so scheint es, ist Grossbritannien wieder da, wo es nach dem Brexit-Referendum stand. Boris Johnson und sein Freundfeind, der jetzige Umweltminister Michael Gove, hatten die Leave-Kampagne gemeinsam zum Erfolg geführt. Dann wollte Johnson die Ernte einfahren, Gove intrigierte, zum Schluss fehlte beiden die nötige Unterstützung, May übernahm.

Diesmal tritt also Alexander Boris de Pfeffel Johnson, Urenkel des letzten Innenministers des Osmanischen Reiches, weitläufig verwandt mit der Queen, Absolvent der Eliteschule Eton und der Universität Oxford, gegen Jeremy Richard Streynsham Hunt an. Der ist Sohn eines Admirals und auch weitläufig verwandt mit der Queen, Absolvent der elitären Charterhouse School und der Universität Oxford. Was klingt wie das Personal aus einem Sketch von Monty Python, ist aber traditionelle, britische Innenpolitik. Und zudem, wie Simon Kuper in der «Financial Times» über die Macht und das Selbstverständnis der eitlen Oxford-Boys schreibt, irgendwie zwangsläufig: «In der kleinen Inselwelt des britischen Establishments kann eine kleine Clique von Menschen sehr grossen Einfluss ausüben.»

Die aktuelle Bewährungsprobe: der EU-Austritt. May ist daran verzweifelt, aber in der Partei gilt als gesetzt: Der Brexit muss kommen. Johnson sagt: «Wir sind am 31. Oktober draussen. Mit oder ohne Deal.» Hunt sagt: «Ich werde alles tun, um mit Brüssel zu einer Einigung zu kommen. Wenn das nicht gelingt, sind wir mit schwerem Herzen, aber ohne Deal draussen.»

Auf den neuen Premier wartet eine knappe Mehrheit

Die Zukunft des Landes liegt also nun in den Händen von etwa 160'000 Mitgliedern der Konservativen Partei. Knapp zwei Drittel von ihnen würden es gemäss Umfragen in Kauf nehmen, dass Schottland und Irland sich abspalten und die Wirtschaft einbricht, die Hälfte würde in Kauf nehmen, dass die eigene Partei zerbricht, wenn es nur endlich den Brexit gibt. Und so fühlt es sich in diesen Tagen an, als starre das ganze Königreich in den Himmel – in gespannter Erwartung eines riesigen Meteoriten, den die Konservativen herbeisehnen, damit dem Chaos auf Erden ein Ende gemacht werde. Was aber, wenn der Einschlag nur noch mehr Chaos bringt?