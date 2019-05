Jetzt ist klar: Am Montag wird es ernst für Kanzler Kurz

«Es wäre fast naiv von Kurz anzunehmen, dass wir Freiheitliche nach dem Misstrauen von Kurz gegen uns kein Misstrauen gegen ihn haben», sagte der zurückgetretene Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) der Zeitung «Österreich» (online nicht verfügbar). «Wer Vertrauen gibt, erhält Vertrauen. Wer Misstrauen gibt, kriegt Misstrauen. Kurz hat das Tischtuch ohne Not zerschnitten.» Die in Österreich oppositionellen Liste «Jetzt» kündigte gestern an, im Parlament einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz zu stellen.