Jean-Claude Juncker in Abschiedsstimmung

Treffen ohne Theresa May

Mit dem Blick in die Zukunft ist es derzeit ohnehin etwas schwierig. Wenig läuft so wie vorgesehen. Von Sibiu aus sollte kurz nach dem Austritt Grossbritanniens und zwei Wochen vor den Europawahlen Ende Mai das Zeichen des Aufbruchs ausgehen. So war das zumindest geplant, als man noch damit rechnen konnte, der Brexit werde am 29. März oder spätestens am 12. April über die Bühne gehen. Immerhin, Theresa May wird nicht dabei sein, wenn die 27 Staats- und Regierungschefs über die Prioritäten und die «strategische Agenda» bis 2024 diskutieren. Vielleicht gehen die Briten ja doch noch irgendwann. Der Brexit habe zwar noch nicht stattgefunden, sagte Jean-Claude Juncker. Über die Zukunft zu reden, sei aber nötiger denn je.

«Wir müssen ehrgeiziger und konzentrierter sein als je zuvor», appellierte der Kommissionschef an seine Nachfolger. Diese sollen etwa die Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung vorantreiben, Europas Wettbewerbsfähigkeit verbessern, den Slogan vom sozialen Europa mit mehr Inhalt füllen, im Kampf gegen den Klimawandel nicht nachlassen und die Rolle der EU auf der globalen Bühne stärken. Juncker machte kein Geheimnis daraus, dass er der Auffassung ist, insgesamt eine gute Vorlage geliefert zu haben. Die EU von heute sei stärker als die EU von gestern. Es werde zu wenig über die Erfolge geredet. Die Beschäftigung sei auf einem Rekordhoch, die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangen.

«Den Menschen in Europa geht es eigentlich besser», fasste Juncker zusammen. Auch wenn nicht jeder das merke, weil Reichtum und Wohlstand unterschiedlich verteilt seien. Die Lage ist besser als die Stimmung, so die Botschaft. Immerhin ist die EU nach dem Brexit nicht auseinandergefallen. Seine Kommission habe Gesetze gegen den Plastikmüll durchgesetzt, den Datenschutz modernisiert oder mit der neuen Entsenderichtlinie den Schutz gegen Lohndumping verbessert. Als besonderen persönlichen Verdienst hob Jean-Claude Juncker hervor, den Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone verhindert zu haben. Das sei auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise nicht selbstverständlich gewesen.

Jean-Claude Juncker hat es geschafft. Am 31. Oktober geht seine Amtszeit zu Ende. Der 64-Jährige wirkt fragil und gesundheitlich angeschlagen. Kein Wunder schottet ihn seine Umgebung ab, wann immer es geht. Auftritte mit längerem Pingpong von Fragen und Antworten sind rar. Nur sehr selten hat sich der Luxemburger den Medien im Pressesaal des Berlaymont gestellt, dem Sitz der EU-Kommission.