Italiens Viren-Fänger suchen Patient null Wer war die erste Person mit Covid-19 in Italien? Oder kamen gleich mehrere Infizierte in verschiedene Regionen? vin

Ausnahmesituation in Teilen Norditaliens: Zivilschützer hängen Plakate mit Informationen zum Coronavirus auf. Keystone

In Italien sind bis Mittwochmittag über 370 Personen mit Coronavirus-Infektion registriert worden. Die meisten Ansteckungsfälle, knapp 260, betreffen die Lombardei, wo ein Regionalspital in Codogno südlich von Mailand als Seuchenherd identifiziert wurde. Von den bisher zwölf Covid-19-Toten in Italien stammen neun aus der Lombardei. Weiterhin unklar ist, wer die erste Person mit Coronavirus war. In der Lombardei sucht ein 80-köpfiges Team, 20 Ärzte und 60 Sanitäter, den Patienten null, wie italienische Medien berichten.

Manager und Bauer unter Verdacht

Meldungen der letzten Tage haben sich als voreilig erwiesen. Im Verdacht, Patient null zu sein, stand zunächst ein 42-jähriger Manager, der aus Shanghai zurückgekehrt war. Der Mann, der in Fiorenzuola d'Arda in der Emilia-Romagna lebt, hatte Mitte Januar einen Bekannten zum Nachtessen getroffen. Dieser war schliesslich Patient Eins.

Eine weitere Person, die als Patient null verdächtigt wurde, war ein 60-jähriger Bauer aus Albettone in der Region Venetien, wo am zweitmeisten Ansteckungsfälle registriert wurden. Der Landwirt hatte bei einem Besuch in der Nähe von Mailand das Coronavirus eingefangen. Von ihm sprang das Virus auf mehrere Personen über. Auch in Venetien ist ein Team von «acchiappavirus», sogenannten Viren-Fängern, im Einsatz.

Italiens Suche nach dem Patienten null geht also weiter. Wichtig ist das, um die Verbreitung des Virus rekonstruieren zu können. Wann ist wer erkrankt? Wann kam wer mit wem zusammen? Mit welchen Personen hatten Infizierte Kontakte? Nebst Befragungen werden auch Kontrollen durchgeführt. Je genauer die Verbreitung nachvollzogen werden kann, desto besser lässt sich die Infizierungswelle eindämmen.

Expertin warnt vor Alarmismus

Vielleicht gebe es in Italien mehrere Patienten null, die aus verschiedenen Ländern eingereist seien, sagt die bekannte italienische Virologin Illaria Capua gemäss Medienberichten. Es sei wahrscheinlich, dass verschiedene infizierte Personen nach Italien gekommen seien, wobei sie keine oder nur leichte grippeähnliche Symptome gezeigt hätten.

Capua, die als Direktorin des «One Health Center of Excellence» an der Universität Florida arbeitet, äussert die Vermutung, dass das Coronavirus bereits seit Mitte Januar in Italien zirkuliert. Die Zunahme der registrierten Ansteckungsfälle in Norditalien führt die Virologin vor allem auf die stärkeren Kontrollen zurück. Die Zahl schwerer Erkrankungen sowie der Todesfälle «sind nicht signifikant», meint Capua weiter. Sie spricht zwar von einer Pandemie, warnt aber vor Alarmismus und Panik. Capua hält fest, dass sich das Coronavirus nicht besonders aggressiv verhält.

Nach Ansicht von Capua wird uns die Coronavirus-Krise noch mehrere Monate beschäftigen. «Für die Bewältigung dieser Situation müssen wir organisiert sein. Das ist eine Aufgabe für uns alle.» Bis eine Impfung zur Verfügung stehen werde, dauere es mindestens ein Jahr, sagt die in diesen Tagen in Italien viel zitierte Virologin.