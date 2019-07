Italienisches Rettungsschiff legt trotz Verbot Lampedusa an

Das Segelboot «Alex» der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea mit 41 Flüchtlingen an Bord hat trotz eines Verbots aus Rom in Lampedusa angelegt. Am Hafen wartetet ein Grossaufgebot von Polizisten auf das Schiff.

Das war am Abend im italienischen Fernsehen zu sehen. Zunächst ging keiner von Bord. Zuvor hatte die Organisation auf dem Boot den Notstand ausgerufen und war in Richtung der Insel gesegelt.

Die hygienischen Bedingungen an Bord seien nicht länger tragbar, schrieb die Organisation nach zwei Tagen Wartens vor der Küste im Kurzbotschaftendienst Twitter. Lampedusa sei der einzig mögliche sichere Hafen.

Die unter italienischer Flagge segelnde «Alex» hatte am Donnerstag 54 Bootsflüchtlinge an Bord genommen. Italiens Innenminister Matteo Salvini untersagte dem Boot per Dekret die Einfahrt in italienische Gewässer und forderte es auf, die maltesische Hauptstadt Valletta anzusteuern. Ungeachtet dessen konnten allerdings 13 Menschen die «Alex» in Lampedusa verlassen.