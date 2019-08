Inflation der Entrüstung

Philip Pullman, ein angesehener Schriftsteller in Grossbritannien, und sicher ein Gentleman, wenn es ihm besser geht, muss eine Art politischen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Als er davon vernahm, dass Boris Johnson, der neue Premierminister seines Landes, das Parlament für vier Wochen in den Urlaub geschickt hatte, schrieb Pullman auf Twitter: «Wenn ich den Namen Boris Johnson höre, gehen mir aus bestimmten Gründen gleich zwei andere Worte durch den Kopf: ‹Seil› und ‹nächstgelegener Laternenpfahl›». Mit anderen Worten, der sonst wohl so sensible Autor empfahl seinem Publikum, den Regierungschef zu hängen. Früher nannte man das Lynchen, und würde man Pullman ernst nehmen, müsste er gar mit einer Strafverfolgung rechnen. Es ist auch in Grossbritannien seit Jahrhunderten eine kriminelle Tat, öffentlich zu einem Mord aufzurufen.