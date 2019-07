In der Ukraine träumen sie von Veränderung

Wer die richtige Abzweigung nimmt, landet in der Iwan-Puljuja-Strasse 40. Dort wird die optische Wucht mehrerer zwölfgeschossiger Hochhäuser durch viel Glas, rote Klinkerelemente und einen über neun Stockwerke aufgemalten, traurig dreinschauenden Löwen auf der Stirnseite eines Hochhauses aufgebrochen. Dem Löwen gegenüber haben sich einige Dutzend Lemberger auf dem Kinderspielplatz versammelt, die hören wollen, was ihnen Roman Fedinjak zu sagen hat.

Fedinjak ist Parlamentskandidat der «Diener des Volkes», der Partei Wolodimir Selenskis. Der neue ukrainische Präsident will bei der Parlamentswahl am Sonntag seinen politischen Siegeszug fortsetzen und sich im Parlament mit seiner Partei eine Mehrheit sichern, die ihm bequemes Regieren ermöglicht. Eine Hälfte des Parlaments wird über Parteilisten mit prominenten Spitzenkandidaten besetzt, die andere Hälfte über Wahlkreiskandidaten wie Fedinjak: 23 Jahre jung, ehrgeizig, doch ohne politische Erfahrung – oder vielmehr: politischen Ballast – im Kiewer Parlament. Denn die meisten Ukrainer misstrauen ihrem Parlament angesichts politischen Stillstandes und etlicher korrumpierter Abgeordneter.

Die «Diener des Volkes» aber wollen, so sagen sie, alles anders machen. Fedinjak steht im rot-weiss gestreiften T-Shirt vor seinen Zuhörern und redet mit einem tragbaren Lautsprecher gegen die Abendbrise an. Fedinjak ist in Lemberg nicht unbekannt: Schon mit 17 führte er als Student im Winter 2013/14 den Protest gegen die Abkehr des damaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch von Europa mit an.

Infrastruktur vernachlässigt

Das Nabereschni-Viertel, so Fedinjak, ist typisch für das vergleichsweise wohlhabende Lemberg, das Ukrainer aus der ärmeren Provinz ebenso anzieht wie Zehntausende Flüchtlinge aus dem Krieg in der Ostukraine. «Lwiw boomt und baut», sagt Fedinjak mit der ukrainischen Bezeichnung für Lemberg. «Doch die Infrastruktur hält nicht Schritt – auch nicht hier im Nabereschni-Viertel, wo der Bauherr erst ohne die notwendigen Genehmigungen baute und die Baufirma später bankrottging. Jetzt haben die Leute niemanden mehr, an den sie sich wenden können.»

Und so gibt es hinter den Hochhäusern nur eine Lehmstrasse und eine Strasse, die teilweise so eng gebaut wurde, dass die neuen Stadtbusse nicht mehr hindurchpassen. «Jetzt müssen Tausende Menschen weit bis zur nächsten Haltestelle laufen – alle Beschwerden und Eingaben haben nichts bewirkt», sagt die Anwohnerin Tatjana Sopowa. Parlamentskandidat Fedinjak verspricht, im Stadtrat nachzuhaken.