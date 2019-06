In der Bruthitze vor Lampedusa

So steht es in einem neuen Dekret, dem «Decreto Sicurezza bis», das Matteo Salvini, der Innenminister von der rechtsnationalistischen Lega, durch den Ministerrat drückte, um seine Befugnisse im Kampf gegen die NGOs zu stärken. Er hält die humanitären Helfer für Handlanger der Schlepper. Gut möglich, dass die Norm gegen die Verfassung verstösst, weil sie die Kompetenzen des Innenministers de facto über internationale Konventionen stellt. Doch bis das einmal geklärt ist, bleibt das Dekret in Kraft.

«Von mir aus können die auch bis zum Jahresende dort warten», sagte Salvini. Er nennt die Helfer «Piraten» und «Delinquenten». Gerettet wurden die Migranten am 12. Juni. 53 sassen auf einem Schlauchboot, das vor der libyschen Küste in Seenot geraten war. Die Sea Watch nahm sie auf und funkte Landungsanfragen an mehrere Länder – unter anderem auch an die Niederlande, unter deren Fahne das Schiff fährt. Es antwortete: Libyen. Die Sea Watch könne in Tripolis anlanden, hiess es, und das war eine Premiere.

Die Sea Watch schlug das Angebot aus. Ihre Passagiere hatten davor in libyschen Flüchtlingslagern verbracht, waren misshandelt und gefoltert worden. Libyen insgesamt ist kein sicherer Hafen, seitdem dort Bürgerkrieg herrscht. Ausserdem hat das nordafrikanische Land die Genfer Konventionen zum Schutz der Flüchtlinge nie unterschrieben. Die Sea Watch steuerte deshalb den nächstgelegenen sicheren Hafen an, wie das Seerecht es vorsieht. Und das war Lampedusa.

Kapitänin gegen Kapitän

Bevor sie dort ankam, fuhr ein Schiff der Guardia di Finanza vor und überbrachte die Mahnschrift aus Rom. Unterzeichnet war sie nicht nur von Salvini, sondern auch von zwei Regierungskollegen der Cinque Stelle: dem Transportminister und der Verteidigungsministerin. Zehn Migranten liess Italien in der Folge an Land gehen: Kinder, schwangere Frauen und Kranke. Die Zurückgebliebenen teilen sich nun 50 Quadratmeter an Deck, unter der Sommersonne im südlichen Mittelmeer. Wie lange noch?

Am Steuer der Sea Watch steht eine junge Frau. Die Deutsche Carola Rackete, 31 Jahre alt, ist eine erfahrene Seefahrerin und Naturschützerin. Mit 23 leitete sie schon Expeditionen für das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, später war sie für Greenpeace aktiv. Seit drei Jahren engagiert sie sich immer wieder für Sea Watch. Die römische Zeitung «La Repubblica», die ihr nun gleich zwei grosse Porträts widmete, titelte dieser Tage: «Die Kapitänin gegen den Kapitän.»