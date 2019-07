«Gerechtigkeit für die Toten bleibt unser gemeinsames Ziel»

Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines befand sich am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Rund drei Stunden nach dem Abflug wurde sie über der Ukraine abgeschossen, alle 298 Insassen starben. Ein Grossteil der Opfer waren Niederländer und Australier.

In Kuala Lumpur gab es eine Schweigeminute in der australischen Botschaft, an der auch malaysische Opferangehörige teilnahmen. Australiens Regierungschef Scott Morrison erklärte, seine Regierung sei nach wie vor entschlossen, die Verantwortlichen «für diesen entsetzlichen Vorfall zur Rechenschaft zu ziehen». «Australien hat diesen fürchterlichen Tag nicht vergessen», schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Our Gov remains resolute in holding those responsible for this appalling incident to account, inc committing funding & resources to the ongoing investigation. Australia has not forgotten that terrible day, we stand firm for the justice that the victims and their families deserve.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 17. Juli 2019