Frauen an der Macht

Ein Zufall ist das nicht. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein Ziel, das in Gesellschaft, Politik und Gesetzgebung in den nordischen Staaten längst höhere Priorität geniesst als anderswo. Im letzten globalen «Gender Gap»-Bericht des Weltwirtschaftsforums steht Finnland auf Platz 4. Die ersten drei Plätze gingen an: Island, Norwegen und Schweden.

So erfolgreich die Frauen hier auch in der Politik und in der Verwaltung sind, so schlecht allerdings sind die Zahlen noch immer in der Privatwirtschaft. Eine Studie von 2018 fand, dass in Dänemark gerade mal ein Viertel der Managementpositionen mit Frauen besetzt ist, in Finnland und Schweden sind es ein wenig mehr, bei Spitzenreiter Island sind es 40 Prozent. Und auch im Norden verdienen die Frauen noch immer weniger als die Männer, die Kluft bei den Gehältern liegt nur knapp unterm EU-Durchschnitt. Am Ziel sind die Frauen also auch im Norden noch lange nicht.