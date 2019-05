Europaweites Rechtsbündnis feiert «neue Ära» in Mailand

«Wir haben eine neue politische Ära eingeläutet», sagte der Chef der Alternative für Deutschland (AfD), Jörg Meuthen, am Samstag bei einer Kundgebung vor tausenden Menschen in Mailand. «Arrogante Technokraten» hätten Europa zerstört. «Lasst uns diese Eliten auf politischem Weg zu Fall bringen», sagte Meuthen. Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini sprach vor der jubelnden Menge von einem «neuen Kapitel in der Geschichte, das in Mailand geschrieben wird».