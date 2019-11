Erschossen, erstochen, erschlagen

Verschwundene Beweisstücke und wenig Interesse

Ein Whatsapp-Dialog als Beweis? Der Verteidiger von Cagatay A. sagt: «In diesem Prozess gibt es keine zweifelsfreien Beweismittel.» Umur Yildirim sieht das anders. Er ist der Anwalt der Familie Cet und hat dafür gesorgt, dass Cets Handy ausgewertet wurde, was wochenlang nicht geschehen war. «Darauf fand sich nichts, was auf eine Suizidgefährdung hingedeutet hätte», sagt Yildirim in seinem Büro in Ankara.

Yildirim klappt seinen Laptop auf, er hat die Bilder einer Überwachungskamera gespeichert, vor dem Aufzug im Gebäude. Um 4.08 Uhr beginnt die Aufnahme, das ist wenige Minuten nach dem Fenstersturz. Berk A. sitzt auf dem Boden vor dem Aufzug, er wirkt, als sei er vollkommen fertig. Zwei Promille Alkohol wird die Polizei noch am Morgen bei ihm feststellen. Bei Cagatay A. sind es drei Promille, aber der steht aufrecht, raucht, wirkt gelassen, bemerkt die Kamera und schaut weg. Die beiden Männer sprechen miteinander, der Anwalt wüsste gern, was sie da sagen. Angeblich konnte das Gericht keinen Lippenleser finden, um den Dialog zu entziffern. Yildirim hat jetzt selbst einen Experten aufgetan, der Bericht ist noch in Arbeit.

Yildirim sagt, zu Beginn der Ermittlungen habe es viele Merkwürdigkeiten gegeben: Beweisstücke seien verschwunden, eine Staatsanwältin habe sich mehr für die Baugenehmigungen des Hochhauses interessiert als für die Männer. «Ich glaube, sie wollte beweisen, dass Sule gestolpert und aus dem Fenster gefallen ist.» Die Baugenehmigungen waren alle korrekt. «Zum Glück», sagt der Anwalt. Um aus dem Fenster im 20. Stock zu gelangen, hätte man auf einen kleinen Tisch steigen müssen, der davor stand. Ein «Hinausstolpern» war also unmöglich. Eine Tatortbegehung mit den Angeklagten sei unterblieben, sagt der Anwalt, «aus Sicherheitsgründen». Der Anwalt findet die Begründung lächerlich.

Reiches Land mit Vorurteilen

Die Türkei ist ein reiches Land mit vielen Menschen, die geradeso durchs Leben kommen. Im Fernsehen machen sie daraus die immer gleichen Geschichten: Armes Mädchen trifft reichen Jungen. Nur geht es gewöhnlich um Liebe und eher selten um Mord.

Die #MeToo-Debatte hat die Türkei bislang nur gestreift. Vielleicht, weil es in diesem Land, in diesem Teil der Welt noch so viele Vorurteile gegen Frauen gibt. Zum Beispiel, dass sie sich nicht in Situationen bringen dürften, in denen sie Opfer werden könnten, weil man sie dann eben schnell mitverantwortlich macht. Dabei sind es auch in der Türkei meist die eigenen Partner oder Freunde, die zu Tätern werden. Die türkische Anti-Femizid-Plattform schreibt, von den 440 Frauen, die 2018 getötet wurden, seien zwei Drittel durch die Gewalt ihrer Ehemänner, Freunde oder naher männlicher Verwandter gestorben.

Die Türkei ist damit keine Ausnahme. In Frankreich traten vor kurzem der Premierminister, der Innenminister und die Justizministerin vor die Presse und beklagten: Alle zwei, drei Tage werde eine Frau getötet. Sie nannten die französische Gesellschaft «gleichgültig, machistisch».

In Ankara spricht am vierten Prozesstag der Gutachter aus Kayseri, ein grosser Mann, der die Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden hat. Er hat einen Stapel Papiere mitgebracht, zieht ein Dokument heraus, hebt es in die Höhe, lässt es zu Boden segeln. Es geht ums Fallen aus grosser Höhe. Und um Cets Kleidung. «Ihr T-Shirt war hochgekrempelt.» Auf Brusthöhe. Das müsse jemand vor dem Sturz gemacht haben, sagt der Experte. Und dass Cet mit den Füssen voraus aus dem Fenster fiel, das sagt er auch.

Der Anwalt der Verteidigung zweifelt auch an diesem Gutachter, wie überhaupt an allem, was die Zeugen sagen. Er spricht von «Inquisition» und dreht sich zu den Zuschauerbänken. Seinen Auftritt schliesst Yildirim mit dem Satz: «Wir wollen, dass die Wahrheit herauskommt, ich glaube an die Gerechtigkeit.» Dafür gibt es Beifall. Der Richter mahnt erneut zur Ruhe, und es ist noch nicht wirklich still, als er sagt, kaum hörbar, dass der Prozess am 20. November fortgesetzt werde.