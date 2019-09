Erneute Zusammenstösse bei «Gelbwesten»-Protesten

In Frankreich hat es erneut Zusammenstösse zwischen Anhängern der «Gelbwesten»-Bewegung und Sicherheitskräften gegeben. Im französischen Toulouse setzten Sicherheitskräfte am Rande einer Kundgebung von etwa tausend Demonstranten am Samstag Tränengas und Wasserwerfer gegen Aktivisten ein. Dies berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP von vor Ort. Die Sicherheitskräfte wurden nach Angaben der Präfektur von Demonstrationsteilnehmern mit Gegenständen beworfen und beschimpft. Fünf Menschen wurden laut den Behörden festgenommen.