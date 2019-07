Er lässt Poroschenko um sein politisches Überleben fürchten

Selenski, zuvor nur als Satiriker und Schauspieler bekannt, hatte nach seiner Vereidigung am 20. Mai das Parlament vorzeitig aufgelöst und damit bestimmt, dass nicht erst im Herbst, sondern bereits Ende Juli ein neues Parlament gewählt wird. Das ist der Ort, an dem sich entscheiden wird, ob aus den Ideen des Präsidenten tatsächlich auch Gesetze entstehen können.

Enttäuschte Wähler

Doch da bei dieser Wahl die Ukrainerinnen und Ukrainer, die von ihren ­etablierten Politikern mehrheitlich tief ­enttäuscht sind, Hunderte etablierter Abgeordneter aus dem Parlament fegen dürften, versuchten etliche von ihnen, die juristisch umstrittene Auflösung des Parlaments für ungültig erklären zu lassen – und sich so ein paar Monate länger im Amt zu halten.

Doch erst gab das Verfassungsgericht – auf dem Papier unabhängig, in der Praxis oft den Wünschen des Präsidenten folgend – Selenski am 20. Juni recht und erklärte die Auflösung und den Neuwahltermin für rechtmässig. Und am vergangenen Sonntag entschied zudem das Oberste Gericht, dass eine Lotterie, mit der die staatliche Wahlkommission die Reihenfolge der antretenden Parteien auf dem Wahlzettel ­ausgelost hatte, rechtmässig abge­laufen war – die Wahl findet also tatsächlich bereits am 21. Juli statt.

Falls die Umfragen zutreffen, wird Selenski, der vor seiner Wahl den Präsidenten in der Satireserie «Diener des Volkes» spielte, dann seinen Erfolg wiederholen. «Wir brauchen ein K.o., nicht nur einen Schlag mit vorübergehender Wirkung.» So erläuterte Alexander Kornienko, Stabschef von Selenskis Partei, das Wahlziel.

Dominierende «Diener des Volkes»

Die Partei heisst wie seine Fernsehserie: «Diener des Volkes». Tatsächlich ­liegen die «Diener des Volkes» in Umfragen mit 40 bis 43 Prozent aller abgegebenen Voten weit vor der gesamten Konkurrenz und könnten im neuen ­Parlament eine politische Dominanz ­erreichen, die grösser ist als die aller ­vorangegangener ukrainischer Präsidenten, inklusive Petro Poroschenko.