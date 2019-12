Eine Kommunikationsblamage erster Klasse

Einen besseren Werbeträger als Greta Thunberg könnte sich die Deutsche Bahn nicht wünschen. Das Mädchen, das zweimal den Atlantik nur mit Windkraft überquert hat, reist tatsächlich im Zug nach Hause – und verkündet das der Welt per Twitter.

Kein Ökolabel kann das aufwiegen, keine millionenschwere Kampagne. Den Eindruck trüben kann nicht einmal, dass der Teenager im Bahnwagen auf dem Boden sitzen musste: Überfüllte Züge sprechen doch eigentlich für die Beliebtheit der Bahn, nicht dagegen. Greta jedenfalls war happy: «Finally on my way home». Endlich auf dem Heimweg!