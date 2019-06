Ein Trio soll die SPD vorerst führen

Nahles erklärte in der Sitzung am Montagvormittag offiziell ihren Rücktritt, wie sie es bereits am Sonntag angekündigt hatte. Schwesig ist auch Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Dreyer von Rheinland-Pfalz. Schäfer-Gümbel ist SPD-Fraktionschef und Oppositionsführer im hessischen Landtag, sein Amt als SPD-Landesvorsitzender will er im Herbst abgeben. Nahles will am Dienstag auch den SPD-Fraktionsvorsitz niederlegen.