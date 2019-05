Ein Königreich für ein Kompromat

Und trotzdem: Jemanden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in eine Villa zu locken und alles aufzuzeichnen, sind ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, der allen medienethischen Regeln der Recherche widerspricht. Die Aufzeichnungen sollen insgesamt sieben Stunden umfassen, es ist also anzunehmen, dass die alkoholisierten Protagonisten noch viel mehr gesagt und getan haben, woran die Öffentlichkeit sich stören könnte. Und wir können mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auch solche Ausschnitte den Weg an die Öffentlichkeit finden werden. Bereits geistern Vorwürfe von Kokainmissbrauch herum, im Internet werden dazu auch Bilder feilgeboten. Hier stellt sich dann die Frage, ob das auch richtig ist.

Auch wenn man keinerlei Sympathie für Politiker wie Strache hegt, darf man dieses Vorgehen kritisieren. Was, wenn jemand solche Kompromate herstellen lassen würde, um der Demokratie oder der Presse zu schaden? Würde Tristan Brenn dann immer noch jubeln? Schliesslich sind Menschen aus allen politischen Spektren anfällig für Korruption und Laster?

Von Journalisten kann man solche Überlegungen erwarten – und dann auch die gebotene Zurückhaltung, wenn es um die Bewertung der Quelle geht. Denn solange wir deren Motive nicht kennen, sind wir vielleicht nur nützliche Idioten.