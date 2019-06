Ein ganzes Land rückt nach rechts

In Dänemark sieht alles danach aus, als könne eine in den vergangenen Jahren arg gebeutelte sozialdemokratische Partei die Liberalen und die Konservativen wieder in die Opposition boxen. Wenn die Umfragen recht behalten, werden die Sozialdemokraten die nächste Regierung stellen. Die 41-jährige Parteichefin Mette Frederiksen wäre die nächste Ministerpräsidentin Dänemarks. Dabei haben die dänischen Genossen auf ihrem Weg zurück an die Macht einen radikalen Weg eingeschlagen, einen Weg, den die Linke anderswo in Europa so bislang ablehnt.