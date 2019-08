Ein Brandmal im Gedächtnis

In Rom streiten sie auch über den Abstimmungstermin im Senat

Die Fraktionschefs im italienischen Senat haben sich am Montag nicht auf einen Termin einigen können, an dem sich Premier Giuseppe Conte einem Misstrauensantrag stellen muss. Lega, Forza Italia und die postfaschistischen Fratelli d’Italia sollen bei den Gesprächen auf eine möglichst baldige Einberufung der kleineren Kammer bestanden haben, noch vor Ferragosto – am 14. August. Alle anderen Parteien schlugen ein späteres Datum vor – den 20. August. Nun soll das Plenum am Dienstagabend entscheiden. Der frühere Termin ist aus zwei Gründen unmöglich: Erstens sind noch viele Senatoren in den Ferien; zweitens werden am 14. August alle hohen Amtsträger der Republik in Genua erwartet für den Gedenktag zum Brückeneinsturz, so auch Premier Conte und seine Vizes Matteo Salvini und Luigi Di Maio von den Cinque Stelle. Eingebracht hatte den Misstrauensantrag Salvinis rechte Lega. Der Innenminister will nach dem Bruch mit seinen Koalitionspartnern möglichst bald vorzeitige Neuwahlen. Die Lega hätte Aussicht, sie hoch zu gewinnen: Alle Umfragen sehen sie zwischen 35 und 40 Prozent. Übersteht Conte die Abstimmung nicht, wird Staatspräsident Sergio Mattarella die Parteien für Konsultationen einberufen und sich dann entscheiden, ob er die Parlamentskammern auflöst und Neuwahlen anberaumt. (om)