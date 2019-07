Drei Schwestern wühlen Russland auf

Danach beschlossen Maria, Angelina und Kristina – damals 17, 18 und 19 Jahre alt –, ihren Peiniger zu töten. Sie warteten, bis der Vater schlief, dann attackierten sie ihn gemeinsam, die eine mit dem Pfefferspray, die Zweite mit einem Messer und die Dritte mit einem Hammer. Dutzende Male stiessen und schlugen sie zu. Danach riefen sie die Polizei. Sie hätten in Notwehr gehandelt, sagten sie den Beamten.

Täterinnen oder Opfer?

Das war vor einem Jahr. Nun kommen die drei Schwestern wegen Mordes vor Gericht, was in Russland heftige Diskussionen ausgelöst hat. Sind die drei Mädchen, die der Vater über Jahre terrorisiert, systematisch geschlagen und sexuell missbraucht hat, wirklich kaltblütige Mörderinnen? Oder vielmehr Opfer eines kriminellen Vaters und eines Rechtssystems, das Frauen und Kinder nicht vor häuslicher Gewalt schützt und ihrem traurigen Schicksal überlässt?

Vor dem Gericht demonstrierten Hunderte für die Mädchen. Über 300'000 Menschen haben eine Onlinepetition unterzeichnet, die Anklage fallen zu lassen. «Jede von uns könnte an ihrer Stelle stehen», kommentiert eine junge Frau, «zuerst hat sie der Vater erniedrigt und nun der Staat», schreibt ein junger Mann.

Die Schwestern sind nicht allein. Foto: Reuters

Russland hat schon vor Jahren ein Gesetz gegen häusliche Gewalt ausgearbeitet, doch wurde es nie ins Parlament gebracht. Stattdessen haben die Abgeordneten die ohnehin lasche Gesetzgebung weiter ausgehöhlt: Häusliche Gewalt ist seit 2017 keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit – zumindest solange nicht gerade Knochen brechen und es nur einmal im Jahr vorkommt. Allenfalls muss der Täter eine Busse zahlen, nicht schlimmer, als wenn er falsch parkiert hätte, klagen Frauenrechtlerinnen.

Und das Problem ist immens: Etwa 14'000 Frauen werden gemäss einem UNO-Bericht in Russland jedes Jahr von Familienangehörigen ermordet, meistens vom Ehemann. Das sind fast 40 Tote pro Tag. Und die Polizei will sich in der Regel nicht in solche «Familienangelegenheiten» einmischen.