Die Wahlnacht: So errang Johnson den Sieg

«One-Nation Konservatismus»

Der Premierminister muss jetzt zeigen, was sein Brexit-Mantra bedeutet und welche Politik er daraus ableitet. Er wird Antworten geben müssen auf all jene Fragen, denen er im Wahlkampf ausgewichen ist. Johnson muss erklären, wie er sich die künftige Beziehung mit der EU vorstellt und wo er Grossbritanniens Platz in der Welt verortet.

Er wird auch zeigen müssen, was er unter seinem «One-Nation Konservatismus» versteht, der den Hedgefonds-Managern in der Londoner City genauso gefallen soll wie der Arbeiterklasse in Stoke-on-Trent.

Inwieweit Johnson das Land überhaupt einen kann, dürfte sich vor allem in Schottland entscheiden. Der dortige Wille, sich vom Vereinigten Königreich zu lösen, ist unübersehbar. Die Scottish National Party (SNP) wird nach dem deutlichen Wahlsieg in ihrer Heimat weiter auf ein Unabhängigkeitsreferendum dringen (zum Bericht). Die Fliehkräfte, die am Vereinigten Königreich in Schottland, Wales und Nordirland zerren, sind so gross wie nie zuvor. Das Wahlergebnis lässt nur einen Schluss zu: Johnson wird um den Erhalt Grossbritanniens kämpfen müssen.

Corbyn stand für eine Rückkehr in die 70er Jahre

Keine Frage, der Wahlsieg ist ein persönlicher Triumph für Johnson. Der Premierminister hat einen brutalen, aber disziplinierten Wahlkampf geführt. Er hat Nigel Farages Brexit-Party eliminiert. Und er hat es geschafft, Wahlkreise für Tories zu erringen, die seit den 1930er Jahren fest in Labour-Hand gewesen sind. Die grösste Oppositionspartei im Unterhaus wird nun sehr viel kleiner werden.

Für Labour ist das Wahlergebnis ein Desaster. Der Grund dafür ist allen voran Parteichef Jeremy Corbyn. Er wollte sich im Brexit-Streit «neutral» positionieren und als ehrlicher Makler agieren. Doch die Mehrheit der Wähler sah darin offenbar nur einen Labour-Chef, der nicht sagen will, ob er nun für oder gegen den Brexit ist.