Die Nato wird ihr eigener Feind

Das Jubiläum muss jetzt gefeiert werden, auch wenn niemandem so richtig zum Feiern zumute ist. Die Staats- und Regierungschefs der Nato sollen am Gipfel in London Harmonie demonstrieren. Zur Einstimmung gab es am Dienstag ein Vierertreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der Deutschen Angela Merkel, dem Franzosen Emmanuel Macron und Gastgeber Boris Johnson. Am Abend dann der Empfang im Buckingham Palace bei der Königin. Und am Mittwoch findet das eigentliche Treffen, ein sogenanntes Leaders Meeting, statt.