Jeremy Corbyns Alternative zum Brexit

Doch immer wenn Johnson etwas verspricht, verspricht Corbyn noch mehr. Kein Wunder, dass die Tories eine Kampagne gegen den Labour-Chef gestartet haben. Auf der Internetseite costofcorbyn.com haben die Konservativen aufgelistet, was die Wahlversprechen von Labour angeblich kosten. Herausgekommen ist die Zahl von 1,2 Billionen Pfund. So viel soll eine Labour-Regierung den Steuerzahlern in den kommenden fünf Jahren aufbürden. Führende Wirtschaftsforscher bezweifeln die Zahl, stimmen aber darin überein, dass ein Premier Corbyn weitaus mehr Geld ausgeben dürfte als ein Premier Johnson. Der Labour-Chef selbst macht daraus auch keinen Hehl, doch die Zahl von mehr als einer Billion Pfund nennt er schlicht falsch.

Die Superreichen sehen sich vor

Fest steht, dass Corbyn nicht nur das Breitbandnetz verstaatlichen will, sondern auch die Energie- und Wasserversorgung sowie Teile von Post und Bahn. Um das zu finanzieren, will er den Spitzensteuersatz anheben. Bislang liegt dieser für Jahreseinkommen ab 150'000 Pfund bei 45 Prozent. Das Labour-Programm von 2017 sah einen Spitzensteuersatz von 50 Prozent auf Einkommen ab 123'000 Pfund vor.

Welche Werte Labour nun ansetzt, wird sich kommende Woche zeigen, wenn das neue Wahlprogramm vorgestellt wird. Auch Unternehmen müssen mit stärkeren Belastungen rechnen. Im Gespräch ist, dass Labour die Körperschaftsteuer von 19 auf 26 Prozent anheben und den Freibetrag für Erbschaften halbieren könnte.

Britischen Medienberichten zufolge bereiten sich die Superreichen des Landes schon darauf vor, wie sie ihr Vermögen im Fall einer Labour-Regierung in Sicherheit bringen können. Corbyn ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass es im Grunde keine Milliardäre geben dürfe; auf Wahlveranstaltungen sagt er ihnen regelmässig den Kampf an. Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich ist seit jeher ein Thema von Labour. Gerade jetzt, da es in Nordengland schwere Überschwemmungen gab, warf Corbyn dem Premierminister vor, dass er sich zu wenig um die dortigen ärmeren Regionen kümmere.

Verfallenes Haus im Norden von Liverpool: Viele Briten haben die Nase voll von der Brexit-Thematik. (Reuters/Symbolbild)

Umfragen zufolge liegen Johnsons Tories in der Wählergunst mit zehn Prozentpunkten vor Labour. Allerdings sagt dies nur etwas über die Stärke der Parteien aus, nicht aber zwangsläufig über die Mehrheit im Unterhaus. Denn die Mandate werden nicht entsprechend der Prozentzahl für die Parteien verteilt, sondern nach dem Mehrheitsprinzip. Wer also in einem Wahlkreis die meisten Stimmen holt, bekommt den Sitz im Parlament. Erreichen die Tories keine Mehrheit, könnte es zu einem sogenannten hung parliament kommen; dann hätte Corbyn womöglich die Chance, eine Labour-Minderheitsregierung anzuführen.

Doch jetzt ist erst einmal Wahlkampf. Und damit die Zeit flapsiger Worte. Auf die Frage, was er von Corbyns Breitband-Vorschlag halte, sagte Johnson sinngemäss: «Schnapsidee.»