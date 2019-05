Der Tag, an dem Österreich bebte

Der Vizekanzler sagt, was nicht mehr zu vermeiden war

Kurz zieht damit die Konsequenzen aus einer Affäre, die in Österreich ein Beben ausgelöst hat, Nachbeben inklusive. Seit die «Süddeutsche Zeitung» und «Der Spiegel» am Freitag um 18 Uhr ein Video publik gemacht haben, das den FPÖ-Chef zusammen mit seinem politischen Ziehsohn Johann Gudenus im Sommer 2017 auf Ibiza zeigt, wo die beiden mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte Geschäfte auf Gegenseitigkeit besprachen, sind alle Machtgewissheiten ins Wanken geraten. Strache und auch Gudenus überleben diese Falle nicht einmal einen Tag.

Der Vizekanzler sagt zur Mittagszeit in seinem Ministerium in der Wiener Innenstadt, was nicht mehr zu vermeiden war- dass er zurücktritt, als Vizekanzler und auch als Parteichef. «Aus Verantwortung.»

Auf Straches langen Aufstieg folgt nun ein jäher, tiefer Fall. Wächsern wirkt er, sichtlich angeschlagen und erschöpft, als er ein letztes Mal in seinem Ministerium vor der weissen Wand erscheint, auf der «Vizekanzler» steht. Die Zeit war knapp, aber es hat gereicht, um hier im unvermeidlichen Abgang wenigstens noch eine Doppelstrategie auszulegen: Es geht ums Entschuldigen – und ums Anklagen. Entschuldigen tut Strache sich für einen «katastrophalen und äusserst peinlichen» Auftritt in dem heimlich aufgenommenen Video. «Das war eine b'soffene G'schicht», versucht er zu erklären, «ein typisch alkoholbedingtes Machogehabe». Die «attraktive Gastgeberin», so sagt er, habe er beeindrucken wollen. «Teenagergehabe», schiebt er nach. Persönlich bittet er erst den Bundeskanzler um Entschuldigung, dann wendet er sich direkt an seine Frau: «Philippa, es tut mir aufrichtig leid», sagt er. «Ich kann verstehen, dass du verletzt und enttäuscht bist.»

15'000 Menschen demonstrieren in Wien

Die Stimme wird da brüchig, und in den Augen stehen Tränen. Doch schon im nächsten Augenblick schaltet er um auf Teil zwei der Strategie. Er inszeniert sich als Opfer finsterer Mächte. Viele Intrigen habe er schon erlebt, erklärt er, doch diese sei «an Perfidie und Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen». Als Urheber diese Falle legt er Fährten aus zum politischen Gegner, zu «kriminellen Netzwerken», und gleich mehrfach spricht er von einer «geheimdienstlich gesteuerten Aktion». Sein Fazit: «Das war ein gezieltes politisches Attentat.» Wenn er schon gehen muss, soll wenigstens die Partei noch an der Macht bleiben. An Norbert Hofer will er übergeben, den Infrastrukturminister und bisherigen Parteivize.

Video: Strache tritt nach Enthüllungsvideo zurück