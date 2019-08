Der Kreml wird langsam nervös

Inzwischen aber treibt die grundsätzliche Wut über ein System, das mit aller Härte versucht, Opposition zu unterdrücken, viele Menschen auf die Strasse. Ihr Missmut richtet sich nicht allein gegen den Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin, sondern gegen Präsident Wladimir Putin. Sie nennen ihn einen Dieb, fordern ein Russland ohne ihn.

Zur Kundgebung am Samstag kamen laut der Organisation White Counter zwischen 50'000 und 60'000 Menschen. Sie gilt damit als grösste oppositionelle Aktion seit den Protesten 2012, als sich Putin ein drittes Mal zum Präsidenten wählen liess.

Der grösste Protest seit 2012

Die Demonstration war anders als an den vergangenen Wochenenden von den Behörden genehmigt worden und fand, wie oft in solchen Fällen, auf dem abgesperrten Sacharow-Prospekt statt. Die Polizei, die selbst von 200'00 Teilnehmern sprach, hielt sich entsprechend zurück.

An den letzten beiden Samstagen hatte sie insgesamt mehr als 2000 Menschen abgeführt, oft auf recht gewaltsame Weise. Das hielt einige Demonstrierende auch diese Woche nicht davon ab, nach dem genehmigten Teil der Kundgebung durch die Stadt zu ziehen. Das Bürgerrechtsportal OWD-Info zählte schliesslich 244 Festnahmen in Moskau. Auch in anderen Städten wurde protestiert, in Sankt Petersburg etwa wurden 79 Menschen festgenommen.

Insgesamt reagieren die Behörden mit zunehmender Härte, deuten friedliche Proteste zu «Massenunruhen» um. Wer dazu aufruft, dem drohen mehrere Jahre Haft. Russische Medien berichten von zusätzlichen Repressionen: Wer demonstrieren geht, riskiert unter Umständen seinen Studienplatz an der Universität oder dass er zum Wehrdienst eingezogen wird. Die Stadt Moskau hat zuletzt auch versucht, junge Leute mit Konzerten von politischen Protesten fernzuhalten, ohne Erfolg.

Nawalny sitzt wieder in Haft

Die russischen Oppositionspolitiker jedoch, die die Demonstrationen anfangs angeführt hatten, fehlten. Viele sitzen seit Tagen in Arrest. Auf dem Sacharow-Prospekt forderten die Leute nicht mehr nur, sie zur Wahl zuzulassen, sondern auch, sie freizulassen. Die Juristin Ljubow Sobol veröffentlichte ein Video im Internet, das zeigt, wie Polizisten am Samstag in ihr Büro eindrangen. Sie haben sie vor der Kundgebung erneut in Gewahrsam genommen.

Einige der Politiker, die bei der Wahl im kommenden September nun nicht antreten dürfen, haben vor zwei Jahren bei lokalen Wahlen in ihren Stadtbezirken gewonnen. 2013 kandidierte Oppositionspolitiker Alexei Nawalny auch bei der Bürgermeisterwahl in Moskau und holte 27 Prozent. Danach wurde er nicht mehr zugelassen; aktuell sitzt er in Haft, weil er zum Protest aufgerufen hatte.

Der Kreml reagiert nervöser auf Kritiker als zuvor. Nächstes Jahr ist Dumawahl, 2024 Präsidentenwahl. Die Zustimmungswerte für Präsident Putin sinken, und wenn er die Verfassung nicht ändert, ist seine letzte Amtszeit angebrochen.