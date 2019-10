«Dann hörten wir einen lauten Knall von draussen»

Der Leiter der Synagoge kritisiert, dass die Polizei zu lange gebraucht habe, um am Tatort aufzutauchen.

Mir ist es auch schleierhaft, warum es so lange gedauert hat. Zwanzig sehr lange Minuten wussten wir überhaupt nicht, was los ist. Ich verstehe auch nicht, warum die Synagoge nicht gesichert war, vor allem nach Gesprächen mit Mitgliedern der Gemeinde dort glaube ich, dass die Gemeinde beschützt werden sollte. Ich bin auch nicht naiv. Ich habe in der kurzen Zeit, in der ich jetzt in Deutschland bin, verstanden, dass in Deutschland Antisemitismus, Hass und Gewalt gegen Juden zunehmen. Andererseits wird mich oder meine Familie niemand davon abhalten können, in eine Synagoge zu gehen zum Beten. Gleichzeitig müssen Vorsichtsmassnahmen ergriffen bwerden. Leider.

Haben Juden in Deutschland jetzt Angst?

Es ist ein sehr schwarzer, trauriger Tag für alle Menschen der jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland. Und ja, es gibt viele Juden in Deutschland, die jetzt Angst haben. Wir bestehen aber darauf, dass wir Juden nicht weichen, dass wir leben und lebendig unsere Kultur und unseren Glauben ausüben.

Wie werden Ihre kommenden Tage aussehen?

Wir sind noch überwältigt von Emotionen. Gleichzeitig hat für uns grosse Priorität, dass wir unseren Fokus darauf richten, in Kontakt zu treten mit den Familien der beiden Todesopfer. Mit der Mutter der getöteten Frau haben wir bereits Kontakt aufgenommen. Wir wollen jetzt einfach auch für diese Angehörigen da sein. Wir haben ja überlebt, aber eine Frau und ein Mann eben nicht.